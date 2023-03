Miikan verkkokaupasta tilaama paketti päätyi Kotkan sijaan Helsinkiin – yritykseltä ontuva selitys: "Ihan käsittämätön homma"

– He olivat ihmeissään, että miten näin voi tapahtua, Neuvonen kertoo verkkokaupan asiakaspalvelun reagoineen.

"Paketin siirto Kotkaan on hankalaa"

Verkkokaupan asiakaspalvelussa pahoiteltiin tapahtunutta ja Neuvonen sai sähköpostitse tiedon, että PostNord ei pysty toimittamaan pakettia haluttuun osoitteeseen. Syyksi kerrottiin, että toimitus Kotkaan on logistiikkayhtiölle erittäin hankalaa.

Zalandon asiakaspalvelusta toistettiin Neuvoselle jälleen samaa viestiä – paketin siirto Helsingistä Kotkaan on PostNordille liian hankalaa.

PostNord kertoo sivuillaan, että se ”toimittaa verkkokauppatilaukset nopeasti ja turvallisesti lähimpään palvelupisteeseen tai pakettiautomaattiin”. Yhtiöllä on nettisivujensa mukaan noin 15 noutopistettä Kotkan alueella. Lisäksi Kotkassa on PostNordin nettisivujen mukaan kuusi eri pakettiautomaattia, johon logistiikkayhtiö toimittaa tilauksia.

Nouto yli 100 kilometrin päässä toimituspaikasta

PostNord myöntää virheensä

Strackin mukaan paketti on mennyt väärään paikkaan järjestelmän tiedonsiirtohäiriön takia. Sen lisäksi asiakkaalle on annettu virheellistä tietoa tilanteen ratkaisemiseksi.

– Teknisen virheen takia paketti on mennyt väärään paikkaan, mutta sen jälkeen siinä on mennyt muitakin asioita pieleen. Asiakkaalle on kerrottu, että pakettia ei saada siirrettyä, Strack sanoo.