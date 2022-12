Kuljetusyhtiö Budbeellä "valtavia haasteita" – suomalaisfirmalta suorat sanat: "Emme halua työntää itse valitsemaamme kumppania bussin alle, mutta..."

Suomalainen alusvaatebrändi The Other Danish Guy lähestyi viime perjantaina asiakkaitaan sähköpostilla, jossa kerrottiin poikkeuksellisen suoraan yhden yhtiön käyttämän kuriirikumppanin haasteista.

– Emme halua työntää itse valitsemamme kumppania ns. bussin alle, mutta koska heidän asiakaspalvelussaan on useiden tuntien jono ja heidän viestintänsä ei ole ajan tasalla, tuntuisi kohtuuttomalta pantata tietoa omilta asiakkailtamme, yhtiö kuvailee Budbeen vaikeuksia lähettämässään sähköpostissa.

Budbeella on suomalaisfirman mukaan tällä hetkellä "valtavia haasteita" toimitusketjunsa kanssa.

– Kuilu lupausten ja toiminnan välillä on aivan liian suuri. Osa paketeista on tällä hetkellä heidän systeeminsä ulkopuolella, vaikka fyysisesti paketit ovat heidän hallussaan. Käytännössä se tarkoittaa, että vaikka paketti on meiltä lähtenyt, seurantatiedoissa sitä ei välttämättä näy – tai että mitään ilmoitusta tilauksen etenemisestä ei tule.