Miika oli myymässä asuntoaan, kun kaupantekotilaisuudessa paljastui shokki: Sadattuhannet eurot eivät enää olleet kenenkään pankkitilillä: "Kukaan ei ole osannut sanoa syytä"

Kaupantekotilaisuudessa ikävä yllätys

Outo yhteensattuma häiriön kanssa



OP Pankki oli tiedottanut samana päivänä, että osa pankin asiakkaiden tileille saapuvista maksuista on myöhässä. Häiriö päättyi kuitenkin samana päivänä ja muista pankeista saapuneiden maksujen kerrottiin palautuneen tileille.

– Jos esimerkiksi jossain siirtojärjestelmissä on tilapäinen häiriö, niin silloin siirto viivästyy. Voi olla skenaarioita, että jostain teknisestä virheestä tai järjestelmävirheestä johtuen siirto tapahtuu myöhemmin kuin tavallisesti olisi tapahtunut. Tällainen on mahdollista, kun on kyse tietoliikennejärjestelmistä, mutta niitä todella harvoin sattuu, Christie sanoo.