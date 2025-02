Mihin katosi Ruotsin supertähti? Päävalmentajalta erikoinen selvitys

Ruotsi kärsi kirvelevän 4–3-jatkoaikatappion Kanadalle Four Nations -turnuksen avausottelussaan, kun Mitch Marner naulasi ratkaisun ajassa 66.06. Tähtipuolustaja Erik Karlssonin tilanne herätti kysymyksiä ottelun jälkeen.

Kanada johti ottelua avauserässä jo maalein 2–0 ja toisessa erässä maalein 3–1, mutta Ruotsi kampesi kolmannessa rinnalle Adrian Kempen ja Joel Eriksson Ekin maaleilla.

Ruotsin kirissä suuri roolinsa oli Pittsburgh Penguinsin tähtipuolustajalla Erik Karlssonilla, joka vapautti Kempen näppärällä siirrolla maalintekoon kolmannen erän toisella minuutilla.

Vahvasti esiintynyt Karlsson pelasi ottelussa 18 minuuttia ja 18 sekuntia, mikä oli neljänneksi eniten Ruotsin puolustajista. Kolmella kolmea vastaan pelatun jatkoajan aikana Karlssonia ei kuitenkaan juurikaan jäällä nähty, mikä herätti kummastusta ottelun jälkeen.

Puolustaja itse arvioi olleensa jäällä "ehkä 12 sekuntia".

– Meillä on todella hyvä joukkue, ja uskon, että he (valmentajat) penkin takana tietävät, mitä tekevät. Tällaista tämä joskus on, Karlsson kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Myöh Ruotsin päävalmentaja Sam Hallamille esitettiin kysymys Karlssonin katoamisesta kuvasta. Hallam aloitti ylistämällä puolustajan edesottamuksia.

– Ensinnäkin minusta Erik oli se, joka sai aikaan käänteen tekemisellään tässä ottelussa. Ottelussa oli kamppailua. Rasmus Dahlin voitti kaksinkamppailuita kulmissa. Saimme niistä nostetta, mutta Erik oli se, joka kuljetti kiekkoa ja loi tilanteita, Hallam sanoi Aftonladetin mukaan.

– Minusta Erik oli fantastinen. Hän oli ehdottomasti parhaita pelaajia jäällä.

Kysymykseen Erikssonin jääajasta Hallam vastasi mystisesti.

– Liittyen jatkoajan jääaikaan, en itse asiassa voi vastata siihen juuri nyt, Hallam sanoi.

Jatkoajan valmennusvastuista ruotsalaiskäskijä antoi ytimekkään selvityksen.

– Mina kontrolloin sitä, onko meillä jäällä puolustaja ja kaksi hyökkääjää vai päinvastoin. Sitten minä peluutan hyökkääjiä ja (apuvalmentaja) Stefan Klockare puolustajia, mutta keskustelemme asioista. Ottelussa tapahtui paljon, ja minun on vaikea ottaa kantaa peliaikoihin, jos sitä haluat.