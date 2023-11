Migri MTV:lle: Järjestelykeskuksia ei perusteta

Valtioneuvosto on perustellut rajan sulkemista sillä, että Venäjä on järjestänyt Suomen raja-asemille maahanpyrkijöitä.

– Hallituksen tavoitteena on, että tilanne rajalla normalisoituu nopeasti. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo on jatkunut. Kyse ei ole määrästä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Ei hädästä. Löysivät tiensä myös syrjäiselle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Toimi on välttämätön ja oikeasuhtainen, pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina.