Syyttäjä: Poika murhasi äitinsä itsenäisyyspäivänä – teon karmeat yksityiskohdat eivät sovi herkille

Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle pojalle elinkautista vankeusrangaistusta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloitti tänään äitinsä itsenäisyyspäivänä 2024 tappaneen miehen tapauksen käsittelyn.

Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Rikos tapahtui 57-vuotiaan äidin ja pojan yhteisessä kodissa Vantaan Rajakylässä. Poika on myöntänyt aiheuttaneensa äitinsä kuoleman.

Syyttäjän mukaan rikos tapahtui olohuoneessa. Poika oli lyönyt äitiään kymmeniä kertoja kasvoihin molemmilla nyrkeillään, minkä johdosta äiti kaatui lattialle. Sen jälkeen poika oli polkenut ja hyppinyt naisen rintakehän päällä ja kuristanut tätä kaulasta.

Äidille aiheutui väkivallasta useita vaikeita vammoja. Peruskuolemansyy oli kaulan ja vartalon alueelle kohdistunut tylppä väkivalta ja rintakehän murskavammat.

Syyttäjän mukaan teko oli erityisen raaka ja julma, sillä pojalla ja äidillä oli huomattava kokoero, eikä äiti antanut toiminnallaan teolle mitään syytä. Erittäin runsas väkivalta kesti ainakin kymmeniä minuutteja, eikä äidillä ollut mahdollisuutta puolustautua.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa poika kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta katsoo teon olleen tappo. Poika kiistää myös hyppineensä äitinsä rintakehän päällä.

Poika huomauttaa myös, että tekoa on edeltänyt riita, joten on väärin sanoa, ettei uhri olisi antanut teolle mitään syytä, sikäli kun henkirikokselle koskaan varsinaista syytä voidaan antaa. Poika on myös sitä mieltä, ettei teko ole kestänyt kymmeniä minuutteja, vaan lähempänä 15 kuin 30 minuuttia.

Pojan mukaan teon kokonaistörkeyttä vastaan puhuu myös se seikka, että hän soitti itse hätäkeskukseen ja tunnusti teon tuoreeltaan.

Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin.