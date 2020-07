Miestä pidettiin vankina ja kidutettiin julmasti kolmen päivän ajan omassa kodissaan Saksassa – sidottiin, pahoinpideltiin, savukkeita tumpattiin korviin…

Rauhallisen naapuruston häirikkönaapurit

Eräs naapuruston asukas kertoo, että muuten rauhallisella asuinalueella on kolme taloa, joiden asukkaiden kanssa on ollut ongelmia. Yksi taloista on se, missä miestä pidettiin vankina. Kaikki kolme taloa on vuokrattu saman puolalaisen yrityksen työntekijöille.