Ruotsissa teinipoikien kidutuksesta epäillyn isä: "Vaikea antaa anteeksi, jos hän on syyllinen"

Toisen epäillyn isä on ottanut yhteyttä Aftonbladetiin ja halunnut kertoa oman näkemyksensä tapahtuneeseen.

– Jos poikani on syyllistynyt näihin rikoksiin, hänen täytyy tietysti kärsiä rangaistuksensa. Mutta mieleni ei suostu uskomaan, että minun poikani olisi voinut tehdä jotakin tuollaista.

– Nuorimman lapseni henkeä on uhattu myös. Hän on vasta esikoululainen. Saamme uhkailutekstiviestejä ja puheluita jatkuvasti.

Epäilty nuori mies on tuomittu aiemmin tuhopoltosta ja huumerikoksista.

– Biologisesti hän on aikuinen, mutta käytännössä hän on yhä lapsi. Hän ottaa vaikutteita helposti ja on joutunut väärään seuraan.