Miestä pahoinpideltiin Helsingin Kontulassa – oletko nähnyt tätä kaksikkoa?

Poliisi pyytää vihjeitä Helsingin Kontulassa 26. heinäkuuta tapahtuneesta pahoinpitelystä.
Poliisi kaipaa tietoja väkivaltatilanteesta, jossa miestä pahoinpideltiin Kontulan ostoskeskuksen alueella. Pahoinpitely tapahtui 26. heinäkuuta kello 00.38.
Kolmen miehen ryhmä oli lähtenyt seuraamaan uhria. Yhden miehistä epäillään lyöneen uhria yllättäen takaapäin päähän, jolloin uhri kaatui maahan.
Poliisin mukaan mies jatkoi pahoinpitelyä vielä senkin jälkeen, kun uhri makasi maassa. Myös toisen miehen epäillään kohdistaneen maassa olleeseen uhriin väkivaltaa.
Epäillyt miehet poistuivat paikalta Kontulan Lidlin ja S-Marketin suuntaan. Paikalle hälytetty ambulanssi kuljetti uhrin sairaalaan.
Poliisi pyytää vihjeitä
Epäillyllä tekijällä oli päällään musta t-paita, jossa on edessä valkoinen teksti, tummat farkut ja valkoiset lenkkarit.
Toisella epäillyllä oli siniharmaa pitkähihainen huppari, mustat housut ja mustat sandaalit. Epäiltyjen ikä on arviolta 25-30 vuotta.
Poliisi pyytää vihjeitä kahdesta kuvassa näkyvästä miehestä. Kaikki vihjeet voi lähettää osoitteeseen rek.helsinki@poliisi.fi.