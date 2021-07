Kallion suurille veriroiskeille selitys: Kadulla makasi verinen mies – Helsingin poliisi tutkii tapon yrityksenä

– Kuten nykyään valitettavan tavallista on, uhri oli alustavasti kovin haluton selvittämään asiaa, sanoo rikostarkastaja Jari Koski kertoo Helsingin poliisin lähettämässä tiedotteessa.

Uhrilla on ollut tapahtumahetkellä yllään mustat housut ja mustat Niken logolla varustetut kengät sekä musta T-paita, jossa edessä on valkoista tekstiä. Hänellä on mustat, hieman kiharat hiukset ja parta. Vakavasti loukkaantunut uhri oli kävellyt tai juossut Pengerkadulle, josta hänet löydettiin.