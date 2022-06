Miesasialiike ei saanut paikkaa Helsinki Pride -kulkueessa – Pridelle syytöksiä valkoisten heteromiesten syrjinnästä

Priden haku kulkueeseen on kaikille avoin, mutta Mäenpää kertoo, että kaikkien kävelyblokkipaikkaa hakevien järjestöjen kohdalla Pride tutustuu järjestön arvomaailmaan ja tarkistaa, että se on yhteneväinen Priden edustaman arvomaailman kanssa. Miestentasa-arvo ry:n kohdalla jo nettisivut riittivät Mäenpään kuvauksen mukaan kertomaan, että näin ei ole.

– He ilmoittavat nettisivuillaan hyvin selkeästi, etteivät he kannata feminismiä. Jos katsotaan keskusteluja joihin he ovat osallistuneet, on ilmiselvää, ettei heidän tavoitteenaan ole yhdenvertainen yhdenvertaisuus samalla lailla kuin meillä.

Pride ilmoitti kielteisestä päätöksestään sähköpostitse. Miesten tasa-arvo ry julkaisi oheisen tviitin päätökseen liittyen.

Mäenpään tietojen mukaan keskustelu järjestön välillä tyssäsi heti kielteisen päätöksen jälkeen. Keskustelu lähti kuitenkin lentoon molempien järjestöjen kannattajien Twitter-tileillä.

Mäenpää sanoo pyytäneensä järjestöä jatkamaan keskustelua järjestöjen välillä sähköpostitse sen sijaan, että asiaa puidaan Twitterissä. Järjestö ei Mäenpään tämänhetkisten tietojen mukaan ole enää vastannut Priden puolelta tulleisiin viesteihin.

– Me olisimme voineet jatkaa keskustelua. Se ei ilmiselvästi ole ollut tapa, jolla he halusivat toimia, vaan hyvin poleemisesti he veivät keskustelun Twitteriin. Olemme myös siellä monta kertaa kutsuneet heitä aloittamaan kunnioittavan vuoropuhelun sähköpostilla tai tapaamalla.

Twitterissä Pridea on syytetty miesvihasta ja valkoisten heteromiesten syrjinnästä. Mäenpää ei allekirjoita väitteitä.

– No näin tietysti miehenä, jos vastaan, niin siitä ei ole kysymys. Itse koen puheenjohtajana ja miehenä, että meidän järjestömme on hyvin kattavasti yhdenvertaisuutta edistävä. Koko järjestöhän pyrkii siihen, että kaikilla olisi yhtä hyvä olla ja kaikilla on mahdollisuus määritellä itsensä sellaisena kuin he ovat.

Priden tämän vuoden teemana ovat kohtaamiset. Mäenpää kertoo toivovansa juuri erilaisiin ihmisten välisiin kohtaamisiin kunnioitusta ja kunnioittavaa puhetta toisia kohtaan, mikä lisäisi ymmärrystä ja helpottaisi vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välillä.

– Olemme kaikki yhtä lailla ihmisiä. Vaikka olen tehnyt tätä järjestötyötä jo monta vuotta, niin minullakin on tunteet ja niin on kaikilla muillakin ja se kannattaisi pitää mielessä, kun puhutaan.