Poliisimiestä epäillään Ecuadorissa julmasta kilpikonnasalakuljetuksesta

Myöhemmin poikasia on kuollut viisi lisää, mahdollisesti niiden kokeman stressin vuoksi, Ecuadorin ympäristöministeriö kertoi maanantaina. Korkeintaan muutaman kuukauden ikäisiksi arvioidut kilpikonnanpoikaset on siirretty hoitoon paikalliseen kilpikonnien kasvatuskeskukseen.

Osa kilpikonnista äärimmäisen uhanalaisia

Galapagos Conservancy -järjestön mukaan saarilla on ollut yhteensä 15 erillistä kilpikonnalajia, joista kolme on kuollut sukupuuttoon. Lajeista kuusi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, mukaan lukien Santa Cruzilla tavattu kilpikonnalaji.