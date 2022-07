Mies uhkaili puukolla ravintolassa Turussa, ihmiset juoksivat hätääntyneinä pakoon – poliisi käskytti aseella uhaten

Osa tapahtumapaikalla alaikäisiä

Asiasta on aloitettu esitutkinta, ja rikosnimike on tapon yritys, sillä ensitietojen mukaan mies olisi yrittänyt lyödä ainakin yhtä ihmistä puukolla. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut fyysisesti tapahtumassa.

Esitutkinta on käynnistynyt ja siinä on useita asianomistajia, joista osa on poliisin mukaan alaikäisiä. Epäilty on tällä hetkelä pidätetty ja puukko on takavarikoitu.