Mies oli väkivalloin ja luvatta sukupuoliyhteydessä naiseen, hovioikeus ei pitänyt raiskauksena – rikosoikeuden professorin mukaan laissa on vakava puute: "En ole koskaan törmännyt tällaiseen"

Nainen vastusti

– Vastaajan menettely on täyttänyt raiskausrikoksessa vaaditun väkivallan käytön elementin. Käytetyn väkivallan johdosta asianomistaja on tullut pakotetuksi sukupuoliyhteyteen, oikeus perusteli.

Hovioikeus: Ei raiskaus

Käräjäoikeus tuomitsi miehen rikoksesta puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen ja 30 tunnin yhdyskuntapalveluun. Samassa yhteydessä mies tuomittiin huumausainerikoksesta. Tuomio on suurilta osin salainen, mutta siitä on laadittu julkinen seloste, johon myös tämän jutun tiedot perustuvat.

Itä-Suomen hovioikeus ratkaisi asian eilen. Tuomio on käräjäoikeuden tuomion tapaan salainen, mutta myös siitä on laadittu julkinen seloste.

Siinä hovioikeus kertoo, että raiskaussyyte on hylätty.

Mikä oli väkivallan tarkoitus?

Käytetyn väkivallan tarkoituksella katsottiin olevan merkitystä, sillä raiskauksesta voidaan rangaista vain, jos teko on tahallinen. Hovioikeus viittasi perusteluissaan rikoslain raiskauskohtaa koskevaan hallituksen esitykseen, jossa tätä tahallisuutta on selitetty tarkemmin:

– Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan tämän tarkoittavan sitä, että mainitussa lainkohdassa [raiskauspykälä] tarkoitetuissa tilanteissa (väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen) tekijän tulee ymmärtää, että uhri on taipunut hänen tahtoonsa väkivaltaisen menettelyn seurauksena.

Professori: Lain raiskauspykälässä isoja ongelmia

– En ole koskaan törmännyt tällaiseen juttuun, jossa raiskaussyyte olisi hylätty tuolla perusteella. Yleensähän on kyse siitä, onko väkivaltaa tai väkivallan uhkaa käytetty vai ei.

Ratkaisu on Tolvasen mukaan periaatteellisesti merkittävä. Siinä raiskaussyyte hylättiin, vaikka henkilö oli ollut toisen kanssa sukupuoliyhteydessä ilman tämän suostumusta ja käyttänyt samassa yhteydessä väkivaltaa.

– En ole mikään syyttäjiä neuvomaan, mutta tässä olisi laintulkinnan hakemiseksi ennakkoratkaisun paikka. Etenkin kun käräjäoikeus on ollut asiasta dramaattisesti eri mieltä.

"Pikainen korjaamisen tarve"

Raiskaus on rikoslain 20 luvun ensimmäisessä pykälässä määritelty näin:

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut teot, rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Samoin tuomitaan se, joka muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa.