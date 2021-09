Mies myi tuhansilla euroilla kiljua päihdeongelmaisille ja vei heiltä pankkitunnukset juomien maksamiseksi – kiinni jäätyään miehen asunnolta paljastui valtava löytö

Teko paljastui asiakkaiden vuokrien jäätyä maksamatta

Oikeudessa kuullun todistajan mukaan toiminta on yleisessä tiedossa asuntolan asukkaiden keskuudessa, mutta kukaan ei ollut uskaltanut kertoa viranomaisille, koska kaikki olivat pelänneet väkivaltaisena tunnettua miestä. Kiljukauppa paljastui henkilökunnalle, kun kävi ilmi, ettei osalla asukkaista ei ollut varaa maksaa vuokraansa. Syyksi paljastui, että asiakkaiden pankkikortteja oli miehen hallussa ja tileiltä oli otettu rahat.

Poliisi takavarikoi miehen asunnolta on huomattavan määrän alkoholia, alkoholin valmistusvälineitä, käteistä rahaa, muiden ihmisten henkilökortteja ja pankkikortteja.

"Maksut automaattisesti ja alkoholia jatkuvalla syötöllä"

– [Mies] on myynyt itse valmistamaansa alkoholia myös velaksi asuntolassa oleville varsin heikossa asemassa oleville päihderiippuvaisille henkilöille. Hän on ottanut haltuunsa asiakkaidensa pankkikortteja ja esitetyn todistelun perusteella mitä ilmeisemmin käytännössä hallinnut useiden eri henkilöiden varoja alkoholimyynnin johdosta, tuomiossa todetaan.

– Näin [mies] varmistanut itselleen vakiintuneen asiakaskunnan, jolta maksut on peritty automaattisesti ja jolle alkoholia on annettu vastikkeeksi jatkuvalla syötöllä. Tällaista toimintaa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen varsin vakavana ja kokonaisuutena arvioiden törkeänä.