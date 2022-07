Mies kuoli onnettomuudessa The Weekndin konsertissa Philadelphiassa

Eilen keskiviikkona 20. heinäkuuta 32-vuotias Hugo Sanchez putosi kuolemaansa R&B-muusikko The Weekndin keikalla Lincoln Financial Field -stadionilla, uutisoi The New York Post.

Sanchez oli istunut kuuntelemassa keikkaa liukuportaiden kaiteella, kunnes hän menetti tasapainonsa ja putosi 12 metriä maahan. Mies jäi eloon vakavasta päävammasta huolimatta, mutta hänet todettiin kuolleeksi tunnin kuluttua sairaalassa.

Poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä onnettomuutena. The Weekndin ja Lincoln Financial Fieldin edustajat eivät ole vielä vastanneet The New York Postin kommenttipyyntöihin.