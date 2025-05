Kool & The Gang -tähti menehtyi auto-onnettomuudessa

Kool & The Gang -yhtyeestä tunnettu Michael Sumler menehtyi autonsa törmättyä toisen auton kanssa Georgiassa sunnuntai-iltana 25. toukokuuta.

Soul- ja funk-yhtye Kool & The Gangin riveissä vuosikausia vaikuttanut Michael Sumler on menehtynyt 71-vuotiaana jouduttuaan auto-onnettomuuteen, kertoo muun muassa New York Post.

Yhtye vahvisti Sumlerin kuolinuutisen helatorstaina julkaisemallaan tiedotteella, jossa bändi kertoi olevansa musertunut kuullessaan entisen jäsenensä poismenosta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Alunperin Sumler aloitti Kool & The Gangin stailistina, mutta siirtyi pian myös laulamaan kappaleiden taustoja keikoilla. Alkujaan Sumler liittyi Peoplen mukaan Kool & The Gangiin ystävystyttyään bändin turvatiimiläisten kanssa.

– Hän sai myös aina yleisön liikkeelle energisyydellään ja tanssiliikkeillään show'n huipulla. Viimeksi Mike auttoi Koolia LeKoolin samppanjatapahtumissa, yhtyeen tiedotteessa kerrotaan.

Sumler menehtyi edeltävänä viikonloppuna Georgiassa jouduttuaan onnettomuuteen toisen auton kanssa, jonka 33-vuotias kuljettaja ei loukkaantunut tapaturman seurauksena.

Kool & The Gang perustettiin vuonna 1964. Sen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Celebration, Get Down on It sekä Jungle Boogie.