Syyttäjä vaatii Oulussa pahoinpidellyn miehen yksin jättäneelle miehelle tuomiota heitteillepanosta ja törkeästä pahoinpitelystä.
Poliisi tutki Oulussa tapahtunutta tekoa aluksi tappona, mutta syyttäjä on päätynyt lievempiin rikosnimikkeisiin.
Veriteon uhriksi joutunut noin 60-vuotias mies löydettiin kuolleena asunnostaan helmikuussa 2024. Rikoksesta epäillään noin 30-vuotiasta sukulaismiestä.
Syyttäjän haastehakemuksen mukaan syytetty löi uhria joitakin kertoja pään alueelle, potkaisi maahan kaatunutta miestä päähän ja heitteli tämän päälle huonekaluja.
Tämän jälkeen syytetty jätti uhrinsa avuttomaan tilaan, vaikka havaitsi tämän olevan vakavasti loukkaantunut, syytteessä sanotaan.
Syyttäjä vaatii syytetylle vuoden ja 11 kuukauden mittaista ehdollista vankeustuomiota.
Uhrin omaiset katsovat, että syytetty pitäisi tuomita myös törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Käräjäoikeudelle annetussa kirjallisessa vastauksessaan syytetty kiistää syyllistyneensä heitteillepanoon tai kuolemantuottamukseen mutta myöntää syyllistyneensä pahoinpitelyyn.
Hänen mukaansa pahoinpidelty mies oli tajuissaan, kun syytetty poistui asunnosta.
Tapausta käsiteltiin Oulun käräjäoikeudessa tänään tiistaina.