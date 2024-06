Syyttäjä: Mies hakkasi vanhuksen hengiltä lumilapiolla Oulussa

Poliisipartio löysi paikalta elottoman 89-vuotiaan miehen.



Syyttäjän mukaan 33-vuotias mies tappoi uhrin tahallisesti lyömällä tätä useita kertoja päähän metallisella lumilapiolla. Poliisi on kertonut, että syytetty on uhrin sukulainen, joka asui tilapäisesti tämän asunnossa.



Syytetty on myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuolemaan johtaneet vammat. Hän kuitenkin kiistää syytteen taposta ja katsoo syyllistyneensä surmaan.



Surma, eli lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty tappo, on harvoin käytetty rikosnimike. Siitä tuomitaan vankeutta vähintään neljä ja enintään kymmenen vuotta.



Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.