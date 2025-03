Mies koki baari-illan jälkeen painajaisen: Sieppaajat hakkasivat niittejä silmien väliin

Kaksi miestä tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta lähes kahden vuoden vankeuteen.

Pahoinpitely tapahtui Päijät-Hämeessä Kärkölässä maaliskuussa 2022. Ennen pahoinpitelyä tekijät ja uhriksi joutunut mies olivat viettäneet iltaa paikallisessa ravintolassa. Ravintolassa ja sen pihalla miehillä oli ollut keskenään jonkinlaista kärhämää.

Ravintolasta mentiin asunnolle, jossa miestä pahoinpideltiin nyrkein ja lyömällä rautaputkella päähän ja vartaloon. Nitojalla oli niitattu niittejä miehen kasvoihin silmien väliin ja jalkoihin. Lisäksi uhrin hiukset leikattiin hiustenleikkuukoneella.

Uhria oli myös kuljetettu auton peräkontissa.

Käräjäoikeus piti pahoinpitelyä erityisen raakana ja julmana, jota osoittaa se, että pahoinpitelyssä on käytetty eri tekovälineitä, väkivaltaa on kohdistettu pään alueelle, pahoinpitely on kestänyt pitkän ajan ja tekijöitä on ollut kaksi yhtä uhria vastaan.

– Ottaen huomioon tekoon sisältyvä nöyryyttäminen muun muassa hiuksia leikkaamalla, teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, käräjäoikeuden tuomiossa todetaan.

Valittivat hovioikeuteen

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1990 syntyneen miehen törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta 1 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen. Toinen tekijä, vuonna 1987 syntynyt mies, tuomittiin 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen.

Lisäksi heidät tuomittiin korvaamaan uhrille 3 400 euron korvaukset.

Molemmat miehet valittivat tuomiostaan hovioikeuteen. Hovioikeudelle toimittamassaan valituksessa miehet kiistivät väkivallan ja vapaudenriiston. He vaativat syytteen ja korvausvaatimusten hylkäämistä tai joka tapauksessa rangaistuksen alentamista.

Itä-Suomen hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.