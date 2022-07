Mies ampui muunnellulla starttipistoolilla velanperijää vatsaan Helsingin Kalliossa – tuomittiin vankeuteen

Syytetyn uskotaan ymmärtäneen tekonsa seuraukset

Oikeus tuomitsi John Michael Lehmuspuron, 42, neljäksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen. Vankeusrangaistuksessa on pantu täytäntöön aiempi ehdollinen vankeusrangaistus.

– Tekovälineenä käytetty ase on ollut muunneltu, ja siitä lähtevän luodin lentorata on ollut mahdollisesti hallitsematon. Käräjäoikeus pitää selvänä, että ampuessaan noin metrin läheisyydeltä tällaisella aseella, Lehmuspuron on täytynyt ymmärtää tekonsa todennäköiseksi seuraamukseksi kuoleman, tuomiossa sanotaan.