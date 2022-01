Mies ampui lapsuudenystäväänsä pistoolilla niskaan – uhri sai neliraajahalvauksen

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on perjantaina antamallaan tuomiolla tuominnut vuonna 1990 syntyneen miehen viiden vuoden vankeuteen tapon yrityksestä.

Mies ampui lapsuuden ystäväänsä pistoolilla niskaan viime vuoden syyskuussa. Ampumisen seurauksena uhri sai oikeavoittoisen neliraajahalvauksen. Tuomion mukaan se, että mies ei kuollut, on "johtunut satunnaisesta syystä".

Ampujasta ei jäänyt epäilystä

Syyttäjän mukaan teon taustalla on vanha huumejuttu, jossa ampuja sai pitkän vankeustuomion osittain uhrin kertomuksen perusteella. Syyttäjällä oli todisteena telekuuntelutallenteita, jossa ampujan tuntevat ulkopuoliset henkilöt ovat arvuutelleet teon syytä.

Lähtökohtana keskusteluissa on ollut se, että vastaaja on ampuja. Oikeuden mukaan tallenteista saatavalle selvitykselle on mahdollista antaa vain rajallisen merkityksen näyttönä teon motiivista ja tahallisesta ampumisesta. Tämä johtuu siitä, että henkilöt eivät olleet paikalla ampumisen aikaan, ja heidän esittämät arviot ovat lähinnä spekulaatiota tapahtuneesta.