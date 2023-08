"Mieli tekisi, mutta fakta on se" – asiantuntijalla ristiriitaisia tuntemuksia Esapekka Lapin tilanteesta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Suomen MM-ralli 3.-6.8. To: EK 1 klo 20.00 alkaen Pe: EK:t 2-10 klo 8.00 alkaen La: EK:t 11-18 klo 8.00 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 7.50 alkaen

Esapekka Lapin ensimmäinen kausi Hyundailla on sujunut vaihtelevasti. Jatkuvasti paremmin autonsa kanssa tutuksi tullut Lappi sijoittui toissaviikon Viron MM-rallissa kolmanneksi Rovanperän ja tallikaverinsa Thierry Neuville jälkeen. Jari Ketomaa ei kuitenkaan usko Lapin nousevan Jyväskylässä mukaan voittotaistoon ykkössuosikkien Rovanperän ja Tänakin kanssa.

– Tekisi mieli sanoa, että nousee. Mieli tekisi, mutta fakta on se, että se paketti on lähellä, mutta se vaatii vielä vähän töitä, Ketomaa sanoo.

– Esapekan ajaminen riittää ihan huippuvauhtiin, mutta auto on vieläkin vähän sellainen, että Esapekka ei saa siihen riittävästi... Ei saanut Virossa tuntumaa, enkä näe, että niin isoja muutoksia olisi pystynyt tällä välillä tekemään. Ei vain pysty ajamaan niin tarkalla ja siistillä linjalla kuin Kalle (Rovanperä) ajaa paikkoja läpi.

Lappi on ajanut ensimmäisellä Hyundai-kaudellaan kerran toiseksi ja kolme kertaa kolmanneksi. Viimeisin kolmossijoista tuli siis Virosta, joten suomalaistähti lähtee Suomen MM-ralliin mukavista asetelmista. Lappi on edellinen suomalainen, joka on kyennyt voittoon Jyväskylässä. Uran ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa MM-rallivoitto tuli vuonna 2017 Toyotalla.