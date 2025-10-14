Nainen heitti palavan soihdun mielenosoittajia kohti Tampereella vappupäivänä. Soihtu lensi auton taakse, jonne naisella ei ollut näköyhteyttä.

Tapahtuma-aikaan alueella oli käynnissä avoimen rasistisen sinimustan liikkeen järjestämä mielenosoitus ja sitä vastustava mielenosoitus. Osapuolet ottivat yhteen Tampereen Jugendtorilla ja vastamielenosoittajat heittelivät sinimustia kohti muiden muassa maalia, kananmunia ja soihtuja.

Alueella oli myös paljon yleisöä seuraamassa mielenosoituksia, joita raskaasti varustautunut poliisi turvasi.

Nainen juoksi soihtu kädessään Hämeentien yli ja heitti soihdun torille. Oikeudessa hän kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli poistaa soihtuihmisten lähettyviltä ja soihdun heittäminen johtui siitä, että poliisi ampui häntä kohti.

Poliisi käytti mielenosoittajien rauhoittamiseen paineilma-asetta. Poliisi otti paikalta kiinni lopulta 15 vastamielenosoittajaa.

Sakot rapsahtivat

Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että 38-vuotias nainen syyllistyi soihdun heittämisellä varomattomaan käsittelyyn.

– Mikäli (naisen nimi) tarkoituksena olisi ollut ainoastaan poistaa soihtu ihmisten läheltä, hän olisi voinut jättää soihdun Hämeenkadulle, jolla ei ole ollut tapahtuma-aikaan ihmisiä, oikeus totesi tuomiossaan.

– Sen sijaan hän on edennyt palavan soihdun kanssa kohti Jugend-toria, jossa on ollut huomattava määrä yleisöä.

0:55 Tällaiselta vapunpäivän mielenosoitukset näyttivät Tampereella. Katso video.

Oikeuden mukaan poliisin toiminta ei vähentänyt naisen syyllisyyttä. Hän olisi voinut jättää soihdun heittämättä.

– Palavan soihdun heittäminen alueella, jolla on paljon ihmisiä ja liikennettä, on potentiaalisesti vaarallista ja teosta olisi voinut aiheutua huomattavia vahinkoseurauksia., oikeus katsoi.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 38-vuotiaan naisen 30 päiväsakkoon, josta kertyy tämän tuloilla 1260 euroa maksettavaa.

Lue aiempi juttu: Tampereella mielenosoituksesta kiinniotetut vapaaksi