Jyväskyläntiellä Mikkelin lähellä on tapahtunut traktorin ja moottoripyörän välinen onnettomuus.
Onnettomuus tapahtui poliisin tiedotteen mukaan tänään tiistaina iltapäivällä kello kahden aikoihin noin 16 kilometriä Mikkelistä Jyväskylän suuntaan mennessä.
Tie oli aluksi poikki liikenteeltä, mutta on saatu taas kulkemaan onnettomuuspaikalla molempia kaistoja pitkin.
Sitä, loukkaantuiko kukaan onnettomuudessa, ei ole toistaiseksi kerrottu.
Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.
Uutinen päivittyy.
0:55Jos saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin!