Miekkavalaat hyökkäsivät rajusti suomalaispurjehtijoiden kimppuun: "Peräsimestä lohkaistu parikymmentä senttiä pois"

Purjehtijat olivat kuitenkin osanneet varautua tällaisen tilanteeseen. Kun hyökkäys alkoi, he ottivat yhteyttä viranomaisiin. Lisäksi veneen purjeet laskettiin, kaikki elektroniikka ja moottori sammutettiin.

"Tiesimme heti, mistä on kyse"

– Tämän vuoksi olimme tutustuneet orciin jo edeltä käsin ja tiesimme heti mistä on kyse. Vaikka yö oli pimeä, pystyimme havaitsemaan orcat kulkuvalojen valossa, sekä kuulemaan hengityssuihkut ja tuntemaan veneen rungossa puskemiset ja puraisut.

– Peräsin on tallessa, mutta siitä on lohkaistu alaosasta parikymmentä senttiä pois ja lisäksi peräsimessä on halkeamia. Potkuri ja akseli näyttivät normaaleilta. Sisällä havaitsimme ruorin ohjausvaijerin katkenneen.