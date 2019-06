Miehen epäillään lyöneen ja potkineen koiraa junassa – poliisi otti koiran haltuunsa: "Ei välitöntä hengenvaaraa"

– Epäiltyä on kuultu ja hänet on päästetty kuulemisen jälkeen jatkamaan matkaa. Kiinnioton ei ole katsottu olevan enää välttämätöntä asian selvittämiseksi. Prosessi ei suinkaan ole päätöksessä. Tutkinta jatkuu edelleen. Häntä epäillään eläinsuojelurikoksesta, Mansikkamäki sanoo.

Koiralla ei ole välitöntä hengenvaaraa

– Asiantuntijat tarkastavat vielä koiran vointia. Kun eläintä on mahdollisesti pahoinpidelty, on aivan keskeinen seikka selvittää, millaisia vammoja koiralla on ja miten sitä on mahdollisesti pahoinpidelty.