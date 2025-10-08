Epäilty mies kertoi motiivikseen halun päästä nukkumaan säilössäpitotiloihin.
Mies rikkoi poliisiauton ikkunat Turussa, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Auto oli pysäköitynä Turun pääpoliisiaseman edustalle.
Poliisien saapuessa paikalle epäilty mies makasi auton katolla kirves vieressään. Mies saatiin käskyttämällä alas katolta ja hänet otettiin kiinni.
– Epäilty kertoi alustavissa puhutuksissa halunneensa vahingoittaa poliisiautoa, jotta pääsisi poliisin säilössäpitotiloihin nukkumaan, kertoo rikoskomisario Samuli Lempiäinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Tapahtuneella oli useita silminnäkijöitä. Poliisin mukaan teosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeillä vahingonteko, haitanteko virkamiehelle ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito.