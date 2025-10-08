Helsingin poliisilaitos selvitti Vuosaaren kuntokeskuksen salakatseluepäilyn.
Syyskuun alussa, Helsingin poliisi sai tiedon Vuosaaren kuntokeskuksen katolla liikkuneesta miehestä.
Miehen kerrottiin kuvanneen kännykällä kuntokeskuksen peseytymistiloja, samalla kosketellen itseään.
Poliisi pääsi rikosepäillyn jäljille ja otti miehen myöhemmin kiinni. Epäillyn puhelimesta varmennettiin, että naisten peseytymistiloista oli kuvattu videomateriaalia.
– Kuulusteluissa mies myönsi kuvanneensa puhelimella naisten peseytymistiloihin ja samalla kosketelleensa itseään, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisin mukaan, tutkinnassa ei ole käynyt ilmi laajempaa salakatselua tai, että henkilö olisi toiminut vastaavasti muulloin.
– Poliisi on esitutkinnassa tavoittanut myös salakatselun kohteena olleen naisen.
Rikosepäily siirtyy syyteharkintaan.
Noin 20-vuotiasta helsinkiläismiestä epäillään salakatselusta ja sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta.