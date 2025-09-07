Mieheltä varastettiin dynamiittia autosta – joutui itse tuomiolle

Mies jätti autoonsa yön yli muovipussissa 5–7 kiloa räjäytyskäyttöön tarkoitettua dynamiittia. Kuvituskuva.
Julkaistu 07.09.2025 13:19
Katariina Taleva

Miehen oli tarkoitus käyttää dynamiitti seuraavana päivänä työtehtävissä.

Miehen autosta varastettiin räjäytyskäyttöön tarkoitettua dynamiittia ja hän joutui itse syytteeseen räjähdesäännösten rikkomisesta.

Mies jätti autoonsa yön yli muovipussissa 5–7 kiloa räjäytyskäyttöön tarkoitettua dynamiittia, sillä hänen oli tarkoitus käyttää se heti seuraavana päivänä.

Dynamiittia sisältänyt muovipussi kuitenkin varastettiin hänen autostaan yön aikana. 

Miehellä oli asianmukainen lupa räjähteiden hallussapitoon, ja auto oli ollut lukossa sekä se oli katsastettu räjähteiden kuljettamistarkoitukseen.

Hän oli poliisikuulusteluissa myöntänyt, että dynamiittia ei olisi saanut säilyttää yön yli autossa vaan se olisi pitänyt kuljettaa yöksi asianmukaiseen varastotilaan.

Mies ei saapunut oikeuden käsittelyyn, mutta käräjäoikeus ratkaisi tapauksen siitä huolimatta.

Oikeus tuomitsi miehen räjähdesäännösten rikkomisesta 30 päiväsakkoon, joka teki yhteensä 2 400 euroa.

