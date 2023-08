Michelle meni rentoutumaan uima-altaalle – pulahdus jäi puolitiehen hotelliin iskeneen inhottavan ongelman vuoksi

"Häntä pelotti koskea siihen"

Hotelli oli jo saanut ohjeistuksen hankkiutua eroon ongelmasta

Griesen mukaan henkilökunta myönsi, että ongelma on jatkunut jo "päiviä". He saivat käärmeen kiinni, mutta poistoyritys ei Grieseä vakuuttanut.

– Tämä on jatkuva ongelma, he poistavat käärmeitä [sisältä] jatkuvasti. Tai yrittävät, eivätkä onnistu kovin hyvin, koska he eivät vie käärmeitä kovin kauas. He vain panevat ne oven ulkopuolelle, ja ne luikertelevat takaisin sisään, hän kuvaili.