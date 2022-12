Epäonninen käärme joutui elämänsä automatkalle: "Tämä on australialaisin video, jonka olen koskaan nähnyt"

Kerry Jenkins jakoi videon käärmeen hurjasta kyydistä TikTokiin, jossa videon on nähnyt jo huimat 50,2 miljoonaa käyttäjää.

Vain Australiassa

Videolla monia katsojia on naurattanut erityisesti pariskunnan harvinaisen vahva australialaisille tuttu sanoja vääntävä murre.

– Tämä on australialaisin video, jonka olen koskaan nähnyt ja rakastan sen jokaista sekuntia, totesi kolmas.

Perhe ajoi seuraavasta liittymästä pois ja lopulta pysähtyi turvallisessa paikassa. He eivät kuitenkaan onnistuneet poistamaan käärmettä autosta, vaikka se oli luikerrellut auton alle. Totuus paljastui, kun perhe ajoi kotiin ja huomasi käärmeen yhä lymyilevän moottorin takana.

Kerryn miehellä on käärmefobia, eikä hän ole uskaltanut pelon takia käsitellä autoa, jossa käärme on pidellyt majaa viime päivät. Viimeisin päivitys Kerryn perheeltä on 5. joulukuuta, jolloin käärme vielä lymyili autossa.