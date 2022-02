MH 370: Uutta tietoa mysteerikoneesta – amatöörin laskelmat voivat paljastaa malesialaisen matkustajakoneen sijainnin

Brittimies Richard Godfreyn lyhytaaltoradioharrastus, eli ympäri maailmaa toistensa kanssa puhuvien radioamatöörien toiminta, johti oivallukseen: radioaaltojen kulussa on hienonhienoja häiriöitä lentoliikenteen vuoksi.

– Havainnoista syntyy ketju, joka paljastaa paitsi koneen lentoreitin, myös paikan jossa häiriöt loppuvat ja koneen hylky on.

Uusi etsintä tarpeen

Godfreyn mukaan hänen tutkimuksensa rajaavat hylyn löytöalueen vain 300 neliökilometrin alueelle, ja etsintä olisi käynnistettävä siellä uudestaan. Alue on tutkittu jo aiemmin, mutta merenpohjan muodot ovat niin vaikeat, että hylky on voinut jäädä huomaamatta.

– On mahdollista että niin on käynyt, sanoo Peter Foley, joka johti Australian etsintäoperaatioita. Etsintöjä tehtiin 120 000 neliökilometrin alueella, noin 3 000 kilometriä länteen Australian länsirannikosta.

– Mahdollisuus on pieni mutta se on olemassa. Godfreyn teoria ansaitsee lähempää tarkastelua, ja on hyvä että uusia lähetymistapoja löytyy, Foley lisää.