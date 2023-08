Mitä Prigozhinin turmakoneen musta laatikko kertoo? Venäjä etsii kuumeisesti, mutta totuuden siitä tietää vain Brasilia

Toistaiseksi on epäselvää, missä Moskovassa pudonneen Jevgeni Prigozhinin liikekoneen laite on ja sisälsikö se edes ylipäätään sellaisen. Venäläissivusto Russia-24:n mukaan mustaa laatikkoa olisi kuitenkin onnettomuuspaikalta mahdollisesti etsitty toistaiseksi tuloksetta.

– Oikeastaan vain valmistajalla on työkalut mustien laatikoiden purkamiseen. Ja mihin he edes lähettäisivät ne, kun pakotteet ovat päällä?

/All Over Press

/All Over Press

Musta laatikko osoittaa, mikä lennossa meni pieleen

Vaikka lentokone olisi täysin tuhoutunut, on mustilla laatikoilla hyvät mahdollisuudet selvätä ehjänä rytäkästä. Laatikoita on yleisesti lentokoneissa kaksi: ensimmäinen on CVR:ksi kutsuttu laite (cockpit voice recorder), joka tallentaa kaikki ohjaamossa käydyt keskustelut esimerkiksi viimeisen tunnin ajalta. Toinen taas on oranssin värinen paketti, josta löytyy koneen suoritusarvot ennen onnettomuutta.