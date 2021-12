Insinööri uskoo löytävänsä vuosia sitten kadonneen malesialaiskoneen – ratkeaako mysteeri vihdoin?

Richard Godfrey on tutkinut lennon numero MH370 tapausta yli vuoden päivät. Hän uskoo koneen lepäävän meren pohjassa noin 2000 kilometrin päässä Länsi-Australian rannikolta.

Godfrey on kadonneelle lennolle perustetun tukiyhdistyksen MH370 Independent Groupin perustajajäsen.

Ilmailualan insinöörinä hänellä on kokemusta lentokoneiden laskeutumis- ja autopilottijärjestelmien rakentamisesta.

Hän on yhdistänyt tutkimuksessaan eri puolilta kerättyä dataa, jota on käytetty toisistaan erillisissä tutkimuksissa.

Aiempi etsintäalue oli huomattavan laaja

Aiemmat etsinnät ovat olleet haasteellisia, sillä etsittävä alue on ollut hyvin laaja.

– Jopa 120 000 neliökilometriä on käyty läpi – se on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Se on hyvin hankalaa.