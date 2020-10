Metsäyhtiö Stora Enson tulos painui yli neljänneksen viime vuodesta – syynä paperibisneksen alamäki

Yhtiö on vähentänyt paperintuotantoaan. Se on muuttanut tehdastaan Oulussa paperintuotannosta pintapakkauskartongin valmistukseen. Paperintuotanto loppui Oulussa päättyneellä vuosineljänneksellä. Tehtaan muuntaminen on yhtiön mukaan tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä.