Stora Enson operatiivinen liiketulos pieneni koronavuonna kolmanneksella 650 miljoonaan euroon

Yhtiö on kuitenkin luottavainen tulevaisuuden suhteen, sillä se odottaa tämän vuoden operatiivisen liiketuloksen olevan viime vuotta parempi. Bresky huomauttaa, että ilman paperiliiketoimintaa yhtiön operatiivinen liiketulos olisi kasvanut viimeisellä neljänneksellä.

– Liikevaihto kasvoi edelliseltä vuosineljännekseltä, mikä on merkki siitä, että suunta markkinoilla on oikea, Bresky sanoo tiedotteessa.

Metsäjätti kertoo, että se aikoo saattaa säästöohjelmansa päätökseen tänä vuonna. Helmikuussa 2019 ilmoitettu ohjelma kannattavuuden turvaamiseksi on kasvanut matkan varrella astettain 400 miljoonaan euroon.

Toimintoja lopetetaan Yhdysvalloissa

Stora Enson vuonna 2014 ostama Virdia on keskittynyt pääasiassa sokeriruokojätteestä saatavan selluloosabiomassan muuntamiseen pitkälle jalostetuiksi sokereiksi. Sillä on koelaitos Louisianan osavaltiossa ja tutkimuslaitos Virginian osavaltiossa. Stora Enso sulkee molemmat kuluvan vuoden aikana vaiheittain. Sulkemisella ei ole yrityksen mukaan merkittävää vaikutusta sen liikevaihtoon. Päätöksen henkilöstövaikutus on noin 65 Stora Enson työntekijää ja 18 urakoitsijaa.