Metrolakko syöksi Lontoon liikennekaaokseen: "Tämä on todella epämiellyttävää"

Lontoo ajautui maanantaina liikennekaaokseen, kun metron työntekijät aloittivat viisipäiväisen työnseisauksen. Ihmiset yrittivät päästä sisään täpötäysiin busseihin tai päästä työpaikalleen pyörällä tai kävellen, jos etätyöt eivät olleet mahdollisia.

– Tämä on todella epämiellyttävää. En kyllä tunne sympatiaa metronkuljettajia kohtaan. Heidän pitäisi palata takaisin töihin, kiivaili muutamia kilometrejä kävelemään joutunut työmatkalainen AFP:lle.

Metronkuljettajat, opastinlaitteiden hoitajat ja metron huoltohenkilöstö tavoittelevat parempaa palkkaa ja lyhyempää työaikaa. Työnantajan viimeisin tarjous 3,4 prosentin palkankorotuksesta ilman työajan lyhennystä hylättiin.

Lontoon metroa käyttää päivittäin noin viisi miljoonaa ihmistä.