Metrolakko syöksi Lontoon liikennekaaokseen: "Tämä on todella epämiellyttävää"

Työmatkalaisia Liverpool Streetin asemalla Lontoossa 8. syyskuuta 2025.AOP
Julkaistu 08.09.2025 14:01

MTV UUTISET – STT

Lontoo ajautui maanantaina liikennekaaokseen, kun metron työntekijät aloittivat viisipäiväisen työnseisauksen. Ihmiset yrittivät päästä sisään täpötäysiin busseihin tai päästä työpaikalleen pyörällä tai kävellen, jos etätyöt eivät olleet mahdollisia.

– Tämä on todella epämiellyttävää. En kyllä tunne sympatiaa metronkuljettajia kohtaan. Heidän pitäisi palata takaisin töihin, kiivaili muutamia kilometrejä kävelemään joutunut työmatkalainen AFP:lle.

Metronkuljettajat, opastinlaitteiden hoitajat ja metron huoltohenkilöstö tavoittelevat parempaa palkkaa ja lyhyempää työaikaa. Työnantajan viimeisin tarjous 3,4 prosentin palkankorotuksesta ilman työajan lyhennystä hylättiin.

Lontoon metroa käyttää päivittäin noin viisi miljoonaa ihmistä.

