Märkään säähän kannattaa tällä viikolla varautua. Suomeen saapuu useita peräkkäisiä sadealueita.
– Sateita tulee lähes tulkoon päivittäin ainakin osassa maata, MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela kertoo.
Lännestä saapuvien sadealueiden taustalla ovat matalapaineet, jotka sateiden lisäksi tuovat maahan kohtalaisen lämmintä ilmaa. Tämä voi tietää runsaita sumuja.
Tiistaina sateet painottuvat maan pohjoisosaan, mutta jo seuraavana päivänä sadealueet ovat jo laajempia.
– Keskiviikkona kastuu koko maa, mutta idässä päivä on kuitenkin aluksi poutainen ja melko aurinkoinen, Jokela kertoo.
Torstaina on luvassa hieman poutaisempia hetkiä, ennen kun jälleen uusi sadealue saapuu lännestä.