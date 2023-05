Jokerit kohtaa heti SM-liigaseuroja – "Mahtava paikka avata kausi"

– Se on mahtava paikka avata kausi. Jokerit on kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Tämä on sekä pelaajille että valmennukselle erinomainen paikka nähdä, missä Suomen kärkipelaajat ja -seurat tällä hetkellä menevät. Urheilullisesti Pitsiturnaus on meille iso ja hieno haaste, Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi Lukon tiedotteessa.