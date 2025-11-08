Los Angeles Dodgersin baseball-pelaaja Alex Vesian tytär on kuollut. Yhdysvaltalaispelaaja oli poissa MLB:n finaalisarja World Seriesistä.
Los Angeles Dodgers kertoi reilut kaksi viikkoa sitten, ettei syöttäjäpelaaja Alex Vesia, 29, osallistu World Seriesiin Toronto Blue Jaysia vastaan "syvästi henkilökohtaisen perheasian" vuoksi. Seura setvi, että Vesia ja hänen vaimonsa Kayla kävivät läpi vaikeaa aikaa.
Vain kolme päivää seuran ilmoituksen jälkeen, sunnuntaina 26. lokakuuta, pariskunnan vastikään syntynyt tytär Sterling Sol Vesia kuoli. Alex Vesia kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.
– Pieni enkelimme, rakastamme sinua ikuisesti ja olet aina kanssamme, Vesia kirjoitti.
– Sanat eivät riitä kuvaamaan tuskaa, jota käymme läpi, mutta pidämme hänet sydämissämme ja vaalimme jokaista hetkeä, jonka vietimme hänen kanssaan.
Vesia kiitti Dodgersia ja faneja ymmärryksestä ja tuesta.
– Olemme nähneet KAIKKI viestinne, kommenttinne ja julkaisunne. Ne ovat tuoneet meille paljon lohtua.
Dodgers vei tämänvuotisen World Series -mestaruuden lyömällä Toronto Blue Jaysin tuoreeltaan käydyssä finaalisarjassa voitoin 4–3.