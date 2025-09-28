Koripallon WNBA:n Minnesota Lynxin päävalmentaja Cheryl Reeve menetti täysin malttinsa sarjan välierien kolmannessa ottelussa. Reeven raivostuminen johti toimitsijakieltoon.

Minnesota kohtaa välierävaiheessa Phoenix Mercuryn. Molemmat joukkueet olivat ottaneet yhdet voitot paras viidestä -sarjassa ennen viikonlopun kolmatta kohtaamista. Minnesota johti ottelua vielä viimeisen neljänneksen lopussa, mutta Phoenix pussitti yhdeksän perättäistä pistettä.

Ottelua oli jäljellä puolisen minuuttia, kun päävalmentaja Reevellä napsahti. Tätä oli edeltänyt Phoenixin puolustuspäässä nähty kova kontakti. Phoenix pääsi tilanteen seurauksena vastahyökkäykseen ja ratkaisi ottelun lopullisesti.

Reeve ryntäsi kentälle kohdatakseen tuomarin, mutta kaksi valmentajakollegaa ja yksi pelaaja tulivat lopulta siirtämään Reeven sivuun ja lopulta ohjaamaan hänet pois kentältä. Reeve huusi yleisön suuntaan, että "painukaa helvettiin". Luotsi sai tempauksestaan yhden ottelun toimitsijakiellon. Raivoaminen jatkui lehdistötilaisuudessa.

– Haluan nähdä muutoksen johdossa tuomareiden suhteen. Jos liigan johto katsoo, että tänä iltana tuomareina toimineet henkilöt ovat päteviä tuomitsemaan pudotuspeleissä, se on helvetinmoinen virhe, Reeve sanoi ottelun jälkeen.

– Hänen käyttäytymisensä ja kommenttinsa sisälsivät aggressiivisen ja tuomarin sanallisen loukkaamisen kentällä, hän ei poistunut kentältä pyydettäessä, hän esitti sopimattomia kommentteja yleisölle poistuessaan kentältä sekä ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, toimitsijakiellon lausunnossa todetaan.

Phoenixillä on seuraavassa ottelussa mahdollisuus napata finaalipaikka. Peli pelataan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Reeve on toiminut Minnesota Lynxin päävalmentajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on voittanut päävalmentajana neljä mestaruutta ja neljä parhaan valmentajan titteliä. Reeve on valmentanut seurajoukkueen lisäksi Yhdysvaltojen naisten maajoukkuetta ja johdattanut heidät olympiakultaan (2024) ja maailmanmestaruuteen (2022).