Bodö/Glimtin epäonnistunut rangaistuspotku Tottenhamia vastaan jätti toivomisen varaa.
Bodö/Glimt joutui tyytymään 2–2-tasapeliin Tottenhamia vastaan Mestarien liigassa, vaikka joukkue johti ottelua 2–0 vielä toisella puoliajalla. Jossiteltavaakin isännille jäi.
Norjalaisseura oli hallitseva osapuoli ottelussa, minkä lisäksi se epäonnistui rangaistuspotkussa ensimmäisellä puoliajalla.
MTV Urheilun studiolähetyksessä asiantuntija Mika Väyrynen antoi kovaa palautetta pilkun vetäneelle Kasper Höghille.
– Tämä pilkku on teknisesti aivan surkea. Ymmärrän tilanteen, että kyseessä on ensimmäinen kotipeli Mestarien liigassa, mutta huono pilkku.
Höghin pilkku ja asiantuntijakommentit yllä olevalla videolla.
Väyrynen kertoo potkutekniikan olleen huono, ja vertaakin potkua amerikkalaisen jalkapallon lisäpisteyritykseen.
Toinen asiantuntija Juho Rantala komppasi Väyrysen kommenttia.
– Hämmentävän huono pilkku. Eihän pelaaja sitä tahallaan vedä yli, mutta kun tuota teknistä suoritusta katsoo, niin se näyttää siltä, että yritettäisiin vetää neljä metriä maalin yli, Rantala summasi.
Bodö/Glimt on kerännyt kaksi pistettä kahdesta ottelustaan Mestarien liigassa. Norjalaisten kausi Mestarien Liigassa jatkuu kolmen viikon päästä turkkilaisen Galatasarayn vieraana.