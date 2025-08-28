Mestarien liigaan yllättävä muutos

Euroopan jalkapalloliitto Uefa tiedotti torstaina, että jalkapallomaailman kovatasoisimman seurajoukkuekilpailun finaali käynnistyy ensi vuonna kolme tuntia aikaisemmin eli Suomen aikaa kello 19.00.

– Mestarien liigan finaali on jalkapallokauden kohokohta, ja uusi alkamisaika tekee siitä saavutettavamman kaikille, Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin sanoo Uefan verkkosivuilla.

– Aikaisempi alkamisaika tarkoittaa pelin aikaisempaa päättymistä – huolimatta jatkoajasta tai rangaistuspotkukilpailusta – ja tarjoaa faneille mahdollisuuden nauttia loppuillasta ystävien ja perheen kanssa, Ceferin jatkaa.

Vuodesta 1992, kun turnauksen nimi muuttui Euroopan cupista Mestarien liigaksi, finaalia ei ole koskaan pelattu kello 19 Suomen aikaa.

Ensi vuoden Mestarien liigan finaali pelataan Budapestissa.

Tämän vuoden finaalissa PSG höykytti Milanon Interiä 5–0-lukemin.