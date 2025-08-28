Mestarien liigaan yllättävä muutos

8:13imgPSG kukisti Mestarien liigan finaalissa Interin tylyllä tavalla.
Julkaistu 56 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Euroopan jalkapalloliitto Uefa tiedotti torstaina, että jalkapallomaailman kovatasoisimman seurajoukkuekilpailun finaali käynnistyy ensi vuonna kolme tuntia aikaisemmin eli Suomen aikaa kello 19.00.

– Mestarien liigan finaali on jalkapallokauden kohokohta, ja uusi alkamisaika tekee siitä saavutettavamman kaikille, Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin sanoo Uefan verkkosivuilla.

– Aikaisempi alkamisaika tarkoittaa pelin aikaisempaa päättymistä – huolimatta jatkoajasta tai rangaistuspotkukilpailusta – ja tarjoaa faneille mahdollisuuden nauttia loppuillasta ystävien ja perheen kanssa, Ceferin jatkaa.

Vuodesta 1992, kun turnauksen nimi muuttui Euroopan cupista Mestarien liigaksi, finaalia ei ole koskaan pelattu kello 19 Suomen aikaa.

Ensi vuoden Mestarien liigan finaali pelataan Budapestissa.

Tämän vuoden finaalissa PSG höykytti Milanon Interiä 5–0-lukemin.

Lisää aiheesta:

Fifalta jymyuutinen: Suurseurojen jättiturnaus keskelle kesää 2025Jalkapallon Mestarien liigaan radikaaleja muutoksia Mestarien liigaan tulossa ravisuttava uudistus – tästä on kyseUefan Super Cupin finaali tulee Helsinkiin – "Mahtava asia"Barcelona-presidentti haluaa muutoksia Mestarien liigaan: "Ei voi olla niin, että emme kohtaa Manchester Unitedia ja Liverpoolia vuosiin"Hyvästi perinteet – Mestarien liigan otteluiden alkamisaika muuttuu
Mestarien liigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Mestarien liiga