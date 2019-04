Merja Kyllönen on ehdolla eurovaaleissa, muttei ottaisi paikkaa vastaan – nyt hän selittää ratkaisuaan: "Perhetilanne lähes viiden omaishoidettavan kanssa alkaa olla raskas"

– Olet valmis opettelemaan ja kuuntelemaan asiantuntijoita. Haluat tehdä ja olla aktiivinen, niin kaikki on mahdollista, Kyllönen sanoo.

Kevään aikana on puhuttu poliittisen ilmapiirin kovenemisesta ja sosiaalisen median kuohuista. Rantanen ei ole asiasta huolissaan.

– Kyllähän tässä on jo tottunut siihen, että kriittistä palautetta tulee, ja jonkin verran solvaamistakin. Se ehkä tietyllä tapaa kuuluu tähän työhön. En lähde siitä ottamaan paineita, Rantanen kommentoi.

Merja Kyllönen: "Tuplaroolin" taustalla perhetilanne

Useiden ehdokkaiden "tuplarooli" on herättänyt julkisuudessa paljon keskustelua. Esimerkiksi Kyllönen valittiin suurella äänipotilla eduskuntaan, mutta on silti ehdolla myös eurovaaleissa.

Kaiken lisäksi Kyllönen on suoraan sanonut, että mikäli hän saa parlamentaarikon paikan, hän ei aio ottaa sitä vastaan.

– Elämäntilanne on tänä keväänä muuttunut aika radikaalisti. Minulla on ollut haaveet jatkaa Euroopan parlamentissa, mutta tämänhetkinen perhetilanne lähes viiden omaishoidettavan kanssa alkaa olla niin raskas reissutyöläiselle, että on parempi pysyä kotimaan seinien sisäpuolella, Kyllönen perustelee.