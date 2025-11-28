Kaksi upseeria tuomittiin keskiviikkona miinalautta Pyhärannan karille ajosta.

Merivoimien miinalautta Pyhäranta oli osallistunut Saaristomerellä Rannikkolaivaston ampumaharjoitukseen ja ajautunut karille 24. elokuuta 2022 kello 18.30. Alus jäi jumiin Örön länsipuolella sijaitsevalla matalikolla.

Aluksen päällikkönä toiminutta kapteeniluutnanttia ja hänen alaisuudessaan toiminutta yliluutnanttia syytettiin asiassa tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Oikeudessa paljastui, että aluksen merenkulkuun ja sen turvallisuuteen liittyvien tehtävien jako oli ollut "varsin epäselvä", eikä se monilta osin vastannut määräyksiä ja ohjeita.

Vaikka kapteeniluutnantti oli luovuttanut jo tunteja aiemmin aluksen ylipäällikkyyden yliluutnantille, oli kapteeniluutnantti runsasta tuntia ennen karille ajoa ryhtynyt johtamaan ammuntoja ja antamana aluksen ohjaamiseen liittyviä komentoja.

– Todistelu osoitti edelleen, että kapteeniluutnantti ei ollut ollut tietoinen siitä, että alus oli aivan matalikon ja karin vieressä, kun hän oli juuri ennen haveria luovuttanut aluksen ohjailijan tehtävät yliluutnantille, vaikka hänen olisi pitänyt olla siitä perillä. Merenkulullisesti hankala tilanne olisi edellyttänyt ohjailijan perehdyttämistä aluksen asemaan ja vaaroihin, mikä oli nyt laiminlyöty, tuomiossa todetaan.

– Myös yliluutnantti oli syyllistynyt vastaavaan rikokseen, koska hän puolestaan ei ollut ohjailutehtävään ryhtyessään selvittänyt riittävästi aluksen sijaintia ja ympäristöä eikä ilmoittanut niitä koskevasta epävarmuudestaan, vaikka hänen oli täytynyt ymmärtää aluksen olevan väyläalueen ulkopuolella.