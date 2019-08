Merivartiostolta koskettava kirjoitus veneilijöille raskaan vuorokauden jälkeen: "Näin traagisia päiviä on onneksi harvoin, mutta silti aivan liikaa"

– Sanotaan että Suomessa on kahdenlaisia kippareita: niitä jotka ovat ajaneet karille ja niitä jotka eivät vielä ole ajaneet karille. Otsikkoon on helppo uskoa viimeisten 24 tunnin tapahtumien jälkeen. Lauantai oli monin tavoin raskas päivä meripelastuksen saralla, he aloittavat pitkän kirjoituksensa.