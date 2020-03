Merisotakoulun komentaja käyskenteli perinnejuhlissa humalassa ja kouri naiskersanttia

”Ei ollut tarkoittanut aiheuttaa pahaa mieltä”

– [Komentaja] on todennut, että mikäli hän on kosketellut, ei hän ollut tarkoittanut aiheuttaa pahaa mieltä, tuomiossa kerrotaan.

Korkea asema lisäsi aiheutettua kärsimystä

– Hovioikeus katsoo, että tilanteessa kärsimyksen määrää lisäävänä on ollut [komentajan] sotilasorganisaatiossa korkea asema, joka on ollut omiaan erityisesti hämmentämään rikoksen uhria ja vaikeuttamaan puolustautumista. Kärsimykseen on vaikuttanut myös se, että ahdistelu on tapahtunut juhlatilaisuudessa yleisesti havaittavissa, tuomiossa kerrotaan.