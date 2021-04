Varusmiehiä kouluttanut pursimies katseli naispuolisten alaistensa vaatteidenvaihtoa ja halusi tarkistaa kylkiluut paidan alta – tuomittiin päiväsakkoihin

Rangaistus on 60 päiväsakkoa, mistä hänen tuloillaan maksettavaa tulee 720 euroa. Pursimies on ollut pidätettynä virantoimituksesta tapahtumien jälkeen.

Ahdisteli naispuolisia alaisia

– Tanssitettavaksi joutuminen on ollut kummassakin tilanteessa kohdehenkilön kannalta epäasiallista, ahdistavaa ja nöyryyttävää, mikä seuraus (syytetyn) on täytynyt ymmärtää tai mitä seurausta hänen on ainakin täytynyt pitää varsin todennäköisenä, hovioikeus kirjoittaa päätöksessään.