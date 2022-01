Mercedes roikotti Valtteri Bottasta löysässä hirressä – George Russell kehuu silti tallia suomalaisen kohtelusta: "Ihailen niin paljon"

Bottas jäi Mercedeksellä vaille kuljettajien maailmanmestaruutta siinä missä Lewis Hamilton vei Bottaksen rinnalla neljä titteliä, mutta talli voitti tällä kaksikolla joka kausi valmistajien mestaruuden ja Bottaksen sekä Hamiltonin harmonia toimi. Mercedeksen on katsottu nähneen Bottaksen luotettavana tiimipelaajana, joka ei keikuttanut venettä.

– Ihailen niin paljon Mercedestä ja Totoa (tallipäällikkö Wolff) siitä, miten uskollisia he ovat omilleen. Valtteri on ollut avainhahmo, avainkuljettaja, joka on auttanut heitä saavuttamaan kaikki nämä maailmanmestaruudet, Russell kehui Motor Sport Magazine Podcastissa.

– On monia, jotka sanovat negatiivisia juttuja tai sanovat, ettei hän yltänyt Lewis Hamiltonin vauhtiin. Hän on kuitenkin ollut uskomattoman tärkeä osa kaikkea tätä menestystä, ja he haluavat palkita siitä uskollisuudesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Bottaksen piti vuosittain todistaa kykyjään kauden alussa ansaitakseen jatkoa ja spekulaatiot saivat jyllätä kiivaina, Russell kokee, ettei suomalaisen asema ole ollut herkästi uhattuna. Hän sanoi, ettei Mercedes heilauttanut Bottaksen huonojen kisojen jälkeen kirvestä ja kiittänyt.

– Kyse on siitä, miten he tekevät asioita. He antavat ihmisille täyden mahdollisuuden.

"Minun täytyy olla todella kiitollinen pomolleni Totolle"

Bottas sai ajaa Mercedeksellä viisi vuotta, mutta on nyt uusien haasteiden edessä Alfa Romeon ratissa. Hänen tilallaan Mercedeksellä on Williamsista huipputalliin siirtynyt brittiässä Russell.

– Jos teen kovaa töitä ja suoriudun hyvin, he palkitsevat minut uskollisuudella, eikä minun tarvitse kantaa mitään huolta työstäni tai tulevaisuudestani, Russell sanoi.

Bottas tosin kantoi huolta, eikä voinut olla kausien alussa varma jatkostaan Mercedeksellä.

Meno oli silti kaukana siitä, mitä se on ollut paikoin Red Bullilla, joka veivaili edellisinä vuosina kuskejaan edestakaisin. Russell ei maininnut muita talleja nimeltä, mutta sanoi olevansa kiitollinen Mercedekselle siitä, että he tekevät asioita "aika eri tavalla kuin varikon muut tiimit".